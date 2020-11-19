Подрядчик не может начать работы из-за ареста земельного участка по запросу правоохранительных органов, которые расследуют дела Майдана.

В Музее Майдана заявляют, что ни копейки из средств, выделенных на строительство мемориального комплекса Героев Небесной сотни, не похищено, но подрядчик не может начать работы из-за ареста земельного участка.

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Об этом в комментарии УНИАН заявили директор Национального мемориального комплекса Героев Небесной сотни - Музей Революции достоинства Игорь Пошивайло и его заместитель Оксана Моргун, комментируя обыски, которые сегодня провели в музее правоохранители.

Пошивайло отметил, что средства подрядчику на выполнение работ по обустройству мемориального комплекса были перечислены в декабре 2018 года, поскольку в прокуратуре пообещали, что до февраля 2019 года следственные действия на бывшей улице Институтской будут завершены, и можно будет начинать строительство мемориала, однако на земельный участок, на котором запланировано сооружение, снова был наложен арест.

В свою очередь заместитель директора музея Оксана Моргун отметила, что деньги, выделенные на строительство мемориального комплекса, никто не разворовал.

"Мы писали генеральному подрядчику письмо, чтобы он отчитался о средствах. И нам отчитался. Там был перечень закупленных материалов, в том числе деревья, привезенные из Нидерландов и высаженные в Украине, которые должны были украсить территорию мемориальной части музея", - отметила она.

В то же время Моргун отметила, что музей не мог взять на баланс стройматериалы, поскольку в рамках договора подписать акт выполненных работ мог только включительно с монтажными работами, то есть, когда состоится обустройство территории.

Также она добавила, что администрация музея регулярно переписывается с Офисом генерального прокурора и с ГБР по вопросу окончания следственных действий и получает ответы, что следственные действия продолжаются, а когда завершатся - неизвестно.

"Нас очень удивляет, почему вся эта ситуация возникла именно сегодня, накануне годовщины начала Революции достоинства, поскольку мы уже много месяцев обращаемся и в Кабмин, и в Минкульт, и в Минфин, что средства висят, материалы закуплены, а следственные действия не проводятся. Мы стучали во все институты", - заверила Моргун.

Также она напомнила, что при предыдущей власти мемориальную часть музея планировали открыть в феврале 2019 года - к 5-й годовщине завершения Революции достоинства.

По словам Моргун, тогда именно правительство обязало администрацию музея открыть мемориальный комплекс.

"Кабинет министров определил музей заказчиком, и это, пожалуй, впервые была такая практика, когда на музейное учреждение возложили обязанности заказчика строительства", - предположила она.

Говоря о сегодняшних обысках, Моргун рассказала, что была изъята проектно-сметная документация. В то же время она отметила, что не понимает, зачем было проводить обыски, поскольку вся информация есть на портале ProZorro, и можно проверить всю документацию.

Также, по словам Моргун, следователи после обысков сказали, что в течение 48 часов проработают изъятые документы и примут решение по дальнейшему движению этого дела.

Музей Революции достоинства: обыски

Утром сегодня, 19 ноября, в Национальном музее Революции достоинства заявили об обысках. Также об обысках у себя дома сообщил директор музея Пошивайло.

В полиции сообщили, что обыски в музее Революции достоинства проводились в рамках расследования уголовного производства о злоупотреблении служебным положением. По данным следствия, в конце 2018 года музеем на счет генподрядчика был перечислен авансовый платеж в размере более 111 млн грн на выполнение строительных работ, которые не выполняются.

"Согласно акту ревизии, на казначейском счете подрядчика остаток средств по объекту на март составил 9 млн 878 тыс. 517 грн", - сообщили в полиции.

Правоохранители заявили, что также выявлены финансовые нарушения и в музее, что привело к убыткам на сумму почти 4 млн грн.

Музей Революции Достоинства: справка

Открытие Национального мемориального комплекса Героев Небесной сотни было запланировано на февраль 2019 года.

Строительные работы не начались из-за позиции Генпрокуратуры, поскольку в 2018 году начальник управления спецрасследований ГПУ заявил, что в рамках расследования дел Майдана на территории строительства необходимо провести дополнительные следственные эксперименты по расстрелу митингующих.

Летом 2018 года по представлению Генпрокуратуры на отведенный под строительство мемориала участок был наложен арест. Во вторую очередь должно начаться сооружение здания Музея Майдана.

16 ноября Пошивайло заявил, что проект Музея Революции достоинства в этом году не разработали из-за нехватки средств.

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Автор: Дмитрий Хилюк