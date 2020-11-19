В Музее Майдана заявляют, что ни копейки из средств, выделенных на строительство мемориального комплекса Героев Небесной сотни, не похищено, но подрядчик не может начать работы из-за ареста земельного участка.
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Об этом в комментарии УНИАН заявили директор Национального мемориального комплекса Героев Небесной сотни - Музей Революции достоинства Игорь Пошивайло и его заместитель Оксана Моргун, комментируя обыски, которые сегодня провели в музее правоохранители.
Пошивайло отметил, что средства подрядчику на выполнение работ по обустройству мемориального комплекса были перечислены в декабре 2018 года, поскольку в прокуратуре пообещали, что до февраля 2019 года следственные действия на бывшей улице Институтской будут завершены, и можно будет начинать строительство мемориала, однако на земельный участок, на котором запланировано сооружение, снова был наложен арест.
В свою очередь заместитель директора музея Оксана Моргун отметила, что деньги, выделенные на строительство мемориального комплекса, никто не разворовал.
"Мы писали генеральному подрядчику письмо, чтобы он отчитался о средствах. И нам отчитался. Там был перечень закупленных материалов, в том числе деревья, привезенные из Нидерландов и высаженные в Украине, которые должны были украсить территорию мемориальной части музея", - отметила она.
В то же время Моргун отметила, что музей не мог взять на баланс стройматериалы, поскольку в рамках договора подписать акт выполненных работ мог только включительно с монтажными работами, то есть, когда состоится обустройство территории.
Также она добавила, что администрация музея регулярно переписывается с Офисом генерального прокурора и с ГБР по вопросу окончания следственных действий и получает ответы, что следственные действия продолжаются, а когда завершатся - неизвестно.
"Нас очень удивляет, почему вся эта ситуация возникла именно сегодня, накануне годовщины начала Революции достоинства, поскольку мы уже много месяцев обращаемся и в Кабмин, и в Минкульт, и в Минфин, что средства висят, материалы закуплены, а следственные действия не проводятся. Мы стучали во все институты", - заверила Моргун.
Также она напомнила, что при предыдущей власти мемориальную часть музея планировали открыть в феврале 2019 года - к 5-й годовщине завершения Революции достоинства.
По словам Моргун, тогда именно правительство обязало администрацию музея открыть мемориальный комплекс.
"Кабинет министров определил музей заказчиком, и это, пожалуй, впервые была такая практика, когда на музейное учреждение возложили обязанности заказчика строительства", - предположила она.
Говоря о сегодняшних обысках, Моргун рассказала, что была изъята проектно-сметная документация. В то же время она отметила, что не понимает, зачем было проводить обыски, поскольку вся информация есть на портале ProZorro, и можно проверить всю документацию.
Также, по словам Моргун, следователи после обысков сказали, что в течение 48 часов проработают изъятые документы и примут решение по дальнейшему движению этого дела.
Музей Революции достоинства: обыски
Утром сегодня, 19 ноября, в Национальном музее Революции достоинства заявили об обысках. Также об обысках у себя дома сообщил директор музея Пошивайло.
В полиции сообщили, что обыски в музее Революции достоинства проводились в рамках расследования уголовного производства о злоупотреблении служебным положением. По данным следствия, в конце 2018 года музеем на счет генподрядчика был перечислен авансовый платеж в размере более 111 млн грн на выполнение строительных работ, которые не выполняются.
"Согласно акту ревизии, на казначейском счете подрядчика остаток средств по объекту на март составил 9 млн 878 тыс. 517 грн", - сообщили в полиции.
Правоохранители заявили, что также выявлены финансовые нарушения и в музее, что привело к убыткам на сумму почти 4 млн грн.
Музей Революции Достоинства: справка
- Открытие Национального мемориального комплекса Героев Небесной сотни было запланировано на февраль 2019 года.
- Строительные работы не начались из-за позиции Генпрокуратуры, поскольку в 2018 году начальник управления спецрасследований ГПУ заявил, что в рамках расследования дел Майдана на территории строительства необходимо провести дополнительные следственные эксперименты по расстрелу митингующих.
- Летом 2018 года по представлению Генпрокуратуры на отведенный под строительство мемориала участок был наложен арест. Во вторую очередь должно начаться сооружение здания Музея Майдана.
- 16 ноября Пошивайло заявил, что проект Музея Революции достоинства в этом году не разработали из-за нехватки средств.
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