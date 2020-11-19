В Национальном музее Революции Достоинства заявляют об обысках.

В Национальном музее Революции Достоинства заявляют об обысках.

Об этом сообщается на странице музея в Facebook.

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"У нас обыск! В эти минуты именно открыли и проводим международный научный форум, готовим мероприятия к годовщине Революции достоинства, поэтому... детали впоследствии", - говорится в сообщении.

На своей странице в Facebook директор музея Игорь Пошивайло заявил, что обыск также проводят у него дома.

"В 7 утра ворвались в дом с обыском следователи полиции и СБУ с обыском. Так же утром эти же ребята заблокировали работу двух помещений Национального музея Революции Достоинства... Изъяты носители информации (неправомерно) и документация по финансово-хозяйственной деятельности", - отметил он.

День Достоинства и свободы в Украине

Праздник День достоинства и свободы в Украине отмечается ежегодно 21 ноября – в годовщину начала Евромайдана. Праздник начал в 2014 году пятый президент Украины Петр Порошенко указом "О Дне достоинства и свободы".

Этот праздник можно назвать преемником Дня Свободы, который на протяжении 2005-2011 годов отмечался 22 ноября в честь Оранжевой революции, однако был отменен экс-президентом Виктором Януковичем.

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Автор: Антонина Доломанжи