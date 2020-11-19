По данным правоохранителей, в музее выявлены финансовые нарушения, которые нанесли ущерб на сумму почти 4 миллиона гривень.

Обыски в Национальном музее Революции достоинства проводятся в рамках производства относительно злоупотребления служебным положением.

Как сообщает Отдел коммуникации полиции Киева, обыски проводятся на основании постановления следственного судьи Голосеевского районного суда Киева.

Обыски проходят в рамках досудебного расследования по уголовному производству, начатому по части 2 статьи 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

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"В ходе досудебного расследования установлено, что в конце 2018 года музеем заключен договор генподряда на выполнение строительных работ с ООО и перечислен на его счет авансовый платеж в размере более 111 млн гривен для выполнения строительных работ. В настоящее время работы на указанном объекте не выполняются", - заявили в полиции.

Согласно акту ревизии, на казначейском счете подрядчика остаток средств по объекту на март составил 9 млн 878 тыс. 517 грн. Правоохранители заявили, что также выявлены финансовые нарушения и в музее, которые нанесли ущерб на сумму почти 4 млн грн.

"В настоящее время... следователи проводят обыски в служебных помещениях Национального мемориального комплекса Героев Небесной сотни - Музея Революции достоинства, компании-генподрядчика и по месту жительства соответствующих должностных лиц с целью фиксации сведений об обстоятельствах совершения уголовных преступлений и получения других доказательств по уголовному производству", - говорится в сообщении.

Досудебное расследование продолжается.

Обыски в Музее Революции Достоинства: что известно

Утром сегодня, 19 ноября, в Национальном музее Революции достоинства заявили об обысках.

Директор музея Игорь Пошивайло сообщил, что следователи полиции и СБУ также проводили обыск у него дома. По его словам, в двух помещениях музея изъяты носители информации и финансово-хозяйственная документация.

На странице музея в Facebook говорится, что следователи Службы безопасности Украины во время обыска изъяли документы из кабинета бухгалтерии.

Представитель СБУ, который не назвал свою должность и представился как Евгений, заявил журналистам, что обыски проводились с соблюдением всех норм законодательства, то есть являются законными. Он посоветовал обращаться с запросом в Главное управление СБУ в Киеве и Киевской области или в Национальную полицию, в частности относительно "обстоятельств проведения обыска и вещей, которые изымались". "Искали документы, которые станут основанием для быстрого предварительного расследования по уголовному производству", - сообщил представитель СБУ.

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Автор: Денис Прядко