Отмечается, что Минздрав получил более 3 тысяч жалоб относительно работы МСЭК.

В Украине планируют реформировать работу медико-социальных экспертных комиссий(МСЭК). Изменения коснутся, в частности, медицинской и социальной части, сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Как он рассказал в эфире телемарафона, вопрос реформирования МСЭК – на повестке дня, и его прорабатывают по двум траекториям. Первая – это точечные изменения, которые упрощают процесс прохождения экспертизы и должны предотвращать манпуляции и "гонения по кругу" тех, кто нуждается в прохождении МСЭК и в дальнейшем – установлении инвалидности.

"Второй большой блок – это общая реформа медико-социальной экспертизы. Это еще более сложный процесс, поскольку медико-социальная экспертиза – это два понятия: медицинская составляющая и социальная составляющая. Над этим работаем по разным трекам", – продолжил Ляшко.

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Отмечается, что министерство получило более 3 тысяч жалоб относительно работы МСЭК. Ляшко добавил, что после получения заявлений от граждан, в центры МСЭК направляются проверки, "для того, чтобы посмотреть, подтверждаются ли жалобы или не подтверждаются". В этой связи он призвал граждан обращаться на горячие линии.

"По Хмельницкой МСЭК, например, сразу по результатам жалоб была направлена проверка, и было информирование главы областной администрации, чтобы работали с областной МСЭК, потому что мы видим, там были проблемы. Проработали – результаты вы все видели на прошлой неделе", – констатировал Виктор Ляшко.

Скандал вокруг Хмельницкой МСЭК

Руководительницу Хмельницкого областного центра медико-социальной экспертизы и ее сына, который занимает руководящую должность в главном управлении Пенсионного фонда Украины в Хмельницкой области, уличили в незаконном обогащении.

Во время обысков у них обнаружили почти 6 миллионов долларов США в разных валютах – и это только наличными. Подозреваемым грозит до 12 лет заключения с конфискацией всего имущества.

Бывший медик, ныне командир роты "Гонор" батальона "Волки да Винчи" Александр Ябчанка отметил, что на изъятые у руководительницы МСЭК и ее сына средства можно было бы обеспечивать подразделение во время войны в течение 22 лет. По словам военного, наказание для чиновницы должно быть неотвратимым.

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