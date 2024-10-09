Он подчеркнул, что наказание для чиновницы должно быть неотвратимым.

За средства, которые во время обысков изъяли у руководительницы Хмельницкого областного центра медико-социальной экспертизы (МСЭК) можно было бы обеспечивать подразделение во время войны в течение 22 лет.

Об этом заявил бывший медик, ныне командир роты "Гонор" батальона "Волки да Винчи" Александр Ябчанка в эфире Радио Свобода.

"За деньги, которые нашли у чиновницы, можно было бы наше подразделение уровня роты обеспечивать в условиях интенсивной войны 22 года. Что это означает на практике? У одной чиновницы такая сумма денег, которую преимущественно занесли граждане за то, чтобы не попасть в армию, то есть, чтобы не участвовать в защите своей страны и себя лично от нападения россиян", - сказал он.

В данном случае, по словам военного, проблема не только в задержанной чиновнице, "проблема в том, что председателю МСЭК несут немалые суммы для того, чтобы отказаться защищать собственную страну".

Он подчеркнул, что наказание для чиновницы должно быть неотвратимым.

"То есть ни при каких условиях этот человек не должен был бы избежать наказания. И это ответственность всех органов власти", - отметил Ябчанка.

Руководительница хмельницкой МСЭК

На днях руководительницу Хмельницкого областного центра МСЭК и ее сына, который занимает руководящую должность в хмельницком управлении Пенсионного фонда, уличили в незаконном обогащении. Во время обысков у них нашли только наличными почти $6 млн, брендовые украшения и драгоценности. Правоохранители находили деньги в квартире практически в каждом уголке - в шкафах, ящиках, нишах.

Было начато уголовное производство относительно незаконного оформления инвалидности мужчинам, которые пытаются избежать военной службы.

В ходе обысков в служебных кабинетах и по месту жительства должностных лиц найден ряд поддельных медицинских документов, списки "уклонистов" с фамилиями и фиктивными диагнозами. В рабочем кабинете взяточницы обнаружено еще $100 тыс.

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