Настоятель ПЦУ советует ежедневно просыпаясь утром, приучить себя начинать новый день не с планирования обыденных дел, не с упоминания, что не доделали вчера, не с выбора одежды, которую будете одевать или блюда, которое будете готовить.

Сегодня, 11 января, в мире отмечают Международный день "спасибо". Этот праздник был основан по инициативе ЮНЕСКО и ООН и призван напомнить людям о ценности хороших манер.

По этому случаю митрополит Киевский и всея Украины, настоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний на своей странице в Facebook обратился к украинцам.

"Видели ли вы человека, который искренне был бы кому-то благодарен, но в то же время чувствовал в сердце злость и разочарование? Вряд ли такое возможно. А если бывало, то та благодарность была, очевидно, неискренней. Ведь быть благодарным - значит быть счастливым, чувствовать любовь", - написал он.

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Епифаний напомнил, что "благодарность - это свет, который согревает душу и имеет такую мощную силу, что просто не может удержаться внутри".

"Оно зажигает глаза добром, выливается в благодарственной горячей слезе, дарит искреннюю улыбку, побуждает к крепким объятиям, иногда даже уносит слова, но сияние душевного благодарственного тепла всегда говорит больше любых фразы", - подчеркнул он.

Епифаний отметил: возможно, из-за того, что праздник - неофициальный, некоторые считают его несерьезным.

"Важным есть повод еще раз задуматься над тем, как это, на первый взгляд, обычное слово - спасибо - может изменить жизнь, наше отношение к ней, наполнить ее смыслом, добром и светом", - утверждает священнослужитель.

"Ежедневно просыпаясь утром, приучите себя начинать новый день не с планирования будничных дел, не с упоминания, не доделали вчера, не с выбора одежды, которую будете надевать или блюда, которое будете готовить. Начните день с благодарности. Из благодарности Богу за новый день, за каждый вздох, каждый удар сердца - своего и ваших ближних, за всех людей, которых Господь посылает в вашу жизнь", - обратился к украинцам Епифаний.

"Поблагодарите за все, что имеете перед глазами и вокруг вас, за все, что ожидает впереди и за то, что уже случилось в прошлом. Начиная каждый день с благодарности, вы измените и свое отношение к жизни, начнете замечать хорошее, и главное - ценить его", - добавил глава ПЦУ.

Напомним, ранее Епифаний призвал украинцев не поддаваться на манипуляции и распространение мифов о вакцинации от COVID-19.

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