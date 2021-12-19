Он подчеркнул, что "здесь нет никакого религиозного подтекста", но каждый должен осознать, что единственной защитой от коронавируса является вакцинация.

Предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний призвал украинцев не поддаваться на манипуляции и распространение мифов о вакцинации от COVID-19.

Об этом Епифаний сказал в интервью Радио Свобода.

"Не нужно слушать, не нужно верить, не нужно поддаваться на эти манипуляции. Потому что украинская церковь четко заявила о том, что мы не против. Вакцинация всегда происходила. Болезни существовали и до начала этой пандемии. Поэтому мы выразили четкую позицию о том, что если это лекарства, которые призваны сохранить человеческое здоровье, то почему их не принимать, к чему верить некоторым мифам", – сказал предстоятель ПЦУ.

"Мы заявляем, что здесь нет никакого религиозного подтекста, но каждый человек имеет право выбора, каждый должен осознать, что в это непростое время испытаний этой болезнью единственной защитой является вакцинация", – добавил он.

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По словам предстоятеля ПЦУ, в Украине второй год продолжается борьба "с еще одним невидимым, но реальным фронтом опасной коронавирусной болезни, которая отнимает очень много человеческих жизней".

Как сообщал УНИАН, по данным Минздрава с начала вакцинальной кампании привито 14 млн 375 тыс. 346 человек, из них получили первую дозу 14 млн 375 тыс. 344, полностью иммунизированы и получили две дозы – 12 млн 961 тыс. 886, получили дополнительную дозу – 92. Всего проведено 27 млн 337 тыс. 322 прививки.

Записаться на вакцинацию уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0 800 60 2019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

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Автор: Екатерина Гирнык