Президент Владимир Зеленский поздравил крымскотатарский народ и всю Украину с этой "знаковой победой".

ЮНЕСКО внесла традиционный крымскотатарский орнамент "орьнек" в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества.

Об этом президент Владимир Зеленский сообщил в Twitter.

Глава государства поздравил крымскотатарский народ и всю Украину с этой "знаковой победой".

"Это достойное признание самобытности кырымлы и красоты культурной мозаики Украины", - подчеркнул он.

В Министерстве культуры подчеркнули, что признание культурного наследия крымских татар демонстрирует миру культурное разнообразие Украины и диалог, который строится на взаимном уважении внутри страны.

"Это однозначная победа для Украины. Ведь она наглядно свидетельствует, что культура Крыма является чрезвычайной и ее необходимо оберегать. На международном уровне", - отметил министр культуры Александр Ткаченко.

В Минкульте также добавили, что крымскотатарский орнамент является важным элементом самоидентификации крымских татар и неотъемлемой частью их жизни. "Орнамент является средством передачи знаний от поколения к поколению в культурном и историческом аспектах жизнедеятельности народа, именно поэтому знания об Орьнек сохранились во время депортации 1944 года", - говорится в сообщении.

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Орьнек: что известно

Орьнек - это национальный крымскотатарский орнамент, считается одним из древнейших достижений культуры крымскотатарского народа.

В нем соединены мелкие элементы, преимущественно растительного и геометрического характера симметричного и асимметричного расположения. Основной символикой является изображение цветов и деревьев в оттенках розового, зеленого, желтого и синего цветов.

Орнамент используется для украшения национальной одежды, обуви, головных уборов, мебели, ковров, а также в ювелирных украшениях, на керамической и металлической посуде, изделиях из древесины, домашнем оборудовании.

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Авторы: Александр Топчий, Антонина Доломанжи