Министр обещает, что на такие случаи будет жесткая реакция МВД.

Министр внутренних дел Денис Монастырский подтвердил, что бывший народный депутат Надежда Савченко пыталась попасть в Турцию с поддельным COVID-сертификатом.

Об этом сообщает Liga.net.

На вопрос депутата фракции "Слуга народа" Александра Бакумова о противодействии поддельным сертификатам, министр ответил, что некоторые из его бывших коллег по парламенту пользуются такими.

"Сегодня как раз была обнаружена ситуация с поддельным сертификатом у бывшего нардепа Надежды Савченко. Такие случаи правоохранительными органами будут фиксироваться. Будет чрезвычайно жесткая реакция в пределах, определенных законом", – сказал глава МВД.

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Напомним, Савченко и ее сестру поймали в аэропорту "Борисполь" с поддельными сертификатами вакцинации

По факту использования поддельных документов было начато уголовное производство по ч. 4 ст. 358 Уголовного кодекса Украины. Расследование проводят дознаватели полиции Киевщины. Изъятые документы направлены на проведение необходимых экспертиз. В ближайшее время будет принято решение об объявлении подозрения фигуранткам.

Автор: Денис Прядко