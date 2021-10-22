Веру и Надежду полиция не стала задерживать.

Бывшая народная избранница Надежда Савченко и ее сестра Вера попались на использовании поддельных COVID-сертификатов.

Об этом сообщает "Сегодня", ссылаясь на источники в МВД.

Читайте такжеНадежда Савченко взбудоражила сеть фото с крыльямиОни не задержаны. По информации СМИ, экс-нардеп пыталась вернуться в Украину по фейковому документу.

Как сообщили в пресс-службе полиции, сотрудники Государственной пограничной службы в аэропорту "Борисполь" обнаружили у двух женщин поддельные сертификаты вакцинации против COVID-19. В сообщении правоохранителей отмечается, что одна из фигуранток является бывшей народной депутаткой, но ее имя не называется.

Открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 358 Уголовного кодекса Украины (Подделка документов). Изъятые документы направлены на проведение необходимых экспертиз.

В ближайшее время будет принято решение об объявлении подозрения фигуранткам.

Отметим, что даты рождения и Надежды, и Веры совпадают с указанными в документах, опубликованных полицией.

Как сообщал УНИАН, в Украине начато почти 800 уголовных производств по факту подделки сертификатов о вакцинации.

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Автор: Ольга Робейко