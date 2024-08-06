Перед мобилизацией, такое лицо должно повторно пройти ВВК для определения пригодности к военной службе.

Юрист Андрей Топчий объяснил, могут ли призвать ограниченно год ного мужчину, который проходил военно-врачебную комиссию (ВВК) полгода назад.

Как отметил эксперт на портале b2bconsult, в соответствии с п. 2 Заключительных и переходных положений к закону № 3621-9 от 21.03.2024 года, граждане Украины, которые были признаны ограниченно годными к военной службе до вступления в силу этого закона, в течение девяти месяцев со дня вступления в силу этого закона подлежат повторному медицинскому осмотру с целью определения годности к военной службе.

Действующее законодательство Украины не предусматривает такого правового статуса как "ограниченно годный к военной службе". Соответственно, перед мобилизацией, такое лицо должно повторно пройти ВВК для определения годности к военной службе.

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Отмена статуса ограниченно годный

Как писал УНИАН, 4 мая вступили в силу новые законодательные нормы, согласно которым было отменено такое понятие и статус военнообязанных как "ограниченно годный". Теперь всех будут делить на "годных" и "непригодных". Однако первых будут дополнительно распределять на тех, кто является пригодным к службе в любых подразделениях, и тех, кто может служить только во вспомогательных подразделениях.

Вместе с тем, все граждане, которые имели статус "ограниченно годный", должны повторно пройти медицинскую комиссию, чтобы их зачислили или в "годные", или в "непригодные". На это закон отводит 9 месяцев, начиная с 4 мая.

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