Нет закона, который четко запрещает мобилизовать мужчин в возрасте до 25 лет.

Продолжается всеобщая мобилизация в Украине, и хотя в целом граничный возраст призыва составляет 25 лет, но в некоторых случаях мобилизовать могут и более молодых.

Как пояснила "Громадському" адвокат Наталья Коровина, нет закона, который четко запрещает мобилизовать мужчин в возрасте до 25 лет.

"Там (в указе президента) не написано "объявить призыв мужчин в возрасте от 25 лет", то есть не указан возраст. Просто речь идет о мобилизации определенной категории граждан", - отмечает она.

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По ее словам, военнообязанные мужчины в возрасте от 18 лет имеют разные статусы: "допризывники", "призывники", "военнообязанные", "резервисты" и "военнослужащие". Поэтому возникает юридический казус: если мужчина до 25 лет имеет статус "военнообязанного" - его можно призвать, независимо от возраста.

Как объясняет адвокат Юрий Хорт, хотя до 25 лет мужчины обычно находятся в статусе "призывников", однако если они проходили военную службу или обучение в военном образовательном учреждении, то их могут мобилизовать независимо от возраста.

Отдельный случай - военнообязанные, которых ранее решением ВВК признавали "ограниченно годными". Призвать на срочную службу мужчин с проблемами здоровья раньше не могли, поэтому их ставили в запас и присваивали статус "военнообязанных".

"Теперь их "ловят" ТЦК и проводят по ВВК, где признают годными, потому что статус "ограниченно годный" отменили в этом году - многие из молодых граждан об этом не знают. В конце концов, их мобилизуют", - объясняет адвокат.

Юристы отмечают: у всех мужчин, которые имели статус "ограниченно годных", должны быть временные удостоверения, в которых и можно проверить свой статус. Если там написано "военнообязанный", возраст роли не будет играть - их могут мобилизовать.

Мобилизация лиц до 25 лет

Ранее народный депутат Федор Вениславский, который является членом комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, отметил, что сейчас в Украине не обсуждают снижение призывного возраста до 20 лет.

В то же время депутат добавил, что мужчины в возрасте 18-25 лет могут быть призывниками или военнообязанными. И в последнем случае их мобилизация возможна.

Как сообщал УНИАН, в Верховной Раде предлагают расширить круг военнообязанных до 25-летнего возраста, которым предоставляется отсрочка от призыва на военную службу по мобилизации.

Законопроектом предлагается установить, что не подлежат обязательному призыву на военную службу по мобилизации до достижения 25-летнего возраста военнообязанные, которые были признаны непригодными к военной службе в мирное время, но оставались ограниченно годными в военное время.

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