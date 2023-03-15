Не бойтесь оспаривать такое решение отправлять вас на фронт без подготовки, советует специалист.

К сожалению, в Украине случаются случаи, когда неподготовленных мобилизованных отправляют на фронт. Поэтому в эфире "Сніданку з 1+1" адвокат Андрей Новак объяснил, что делать в таком случае.

По его словам, особенно в первые месяцы полномасштабного вторжения РФ было немало таких случаев. Поэтому Новак озвучил, как действовать, если мобилизованного отправляют на передовую, а он не готов:

сразу писать рапорт на командира воинской части или на командира ТЦК, чтобы отправили на полигон, на обучение;

если не отвечают, писать жалобы в военную прокуратуру, в Генштаб, в Минобороны и указывать, что вас без должной подготовки отправляют на "передок".

Неподготовленных бойцов отправляют на передовую

Ранее мобилизованный из Тернополя Богдан Покитко попал "на ноль" без подготовки. Через несколько дней он погиб. Родные погибшего требуют наказания для ответственных за его подготовку.

После этого скандального случая в Верховной Раде Украины предложили запретить отправлять мобилизованных без опыта прохождения военной службы в зону боевых действий. В законопроекте №9050 от 22 февраля предлагается дополнить двумя абзацами часть первую в статье 39 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе".

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