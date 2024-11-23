Отсрочки действуют в течение срока, на который они предоставлены, но не дольше чем до 28 февраля 2025 года.

Кабинет министров принял постановление, согласно которому отсрочки от мобилизации, которые выдавались ранее через "Дію" или Минэкономики, действуют в течение срока, на который они предоставлены, но не дольше чем до 28 февраля 2025 года.

"Отсрочки от призыва на военную службу по мобилизации, которые были предоставлены военнообязанным решениями Министерства экономики до вступления в силу этого постановления, действуют в течение срока, на который они предоставлены, но не дольше чем до 28 февраля 2025 года", - говорится в опубликованном на правительственном портале постановлении № 1332 от 22 ноября.

Также отмечается, что отсрочки от призыва на военную службу по мобилизации, которые были предоставлены военнообязанным средствами Единого государственного веб-портала электронных услуг до вступления в силу этого постановления, действуют в течение срока, на который они предоставлены, но не дольше чем до 28 февраля 2025 года.

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Согласно тексту постановления, аннулирование указанных отсрочек осуществляется в случае:

окончания срока их действия;

завершения предприятием производства товаров, выполнения работ и услуг для обеспечения потребностей ВСУ;

лишения предприятия статуса критически важного;

ликвидации органа государственной власти, местного самоуправления, предприятия, учреждения и организации;

увольнения военнообязанного из государственного органа, предприятия, учреждения и организации (кроме увольнения с должности с последующим назначением на другую должность в пределах одного предприятия);

временного прекращения действия трудового договора военнообязанного с предприятием, учреждением, организацией;

невыполнения оператором противоминной деятельности в течение шести месяцев работ по разминированию на основе информации, представленной Центром противоминной деятельности.

Бронирование работников - последние новости

15 ноября правительство обновило критерии бронирования и критерии для получения критичности. Так, региональные и отраслевые критерии критичности предприятий теперь будут согласовываться с Министерством обороны и Министерством экономики. Для частного сектора зарплатный критерий и отсутствие долгов перед бюджетом теперь будет обязательным пунктом, чтобы бронировать своих работников.

С 1 декабря в Украине изменят подходы к бронированию работников от мобилизации. Нововведения будут касаться определения статуса "критического" предприятия, учета уровня зарплат, региональных и отраслевых критериев.

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