Персональную информацию об образовании и специальности человека, а также формы обучения может предоставлять исключительно МОН.

Распространение личных данных может происходить либо с согласия субъекта, либо в прямо определенных законодательством случаях и только в интересах национальной безопасности, экономического благополучия, прав человека. Об этом в комментарии РБК-Украина рассказала руководитель практики гражданского и хозяйственного права Юридической компании "Приходько и партнеры" Ирина Ан.

Также часть 1 статьи 7 Закона "О Едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов" среди персональных данных, вносимых в реестр, определяют сведения об образовании и специальности, сведения о форме обучения соискателей внешкольной, профессиональной (профессионально-технической), профессиональной высшего, высшего и последипломного образования.

Как сообщается, в пределах полномочий ТЦК СП имеют право получать в электронном виде от МОН эти сведения.

Видео дня

"То есть персональную информацию человека о его образовании и специальности, а также формы обучения может предоставлять исключительно МОН путем электронного взаимодействия электронных ресурсов", - объяснила эксперт.

Однако, по ее словам, ректоры не имеют права разглашать персональные данные выбывших студентов без обезличивания такой информации или без их разрешения.

"В случае нарушения конфиденциальности персональных данных лицо имеет право на жалобу к Уполномоченному по правам человека или в суд с возмещением понесенного разглашением убытков", - говорит Ирина Ан.

ВУЗы будут передавать в ТЦК списки отчисленных студентов - что известно

Несколоько дней назад Волынская областная военная администрация сообщила, что местные ВУЗы будут предоставлять ТЦК списки отчисленных лиц, которые не выполнили условия для зачисления.

Вас также могут заинтересовать новости: