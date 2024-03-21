Волонтер Кирилл Таран не явился по повестке на прохождение ВВК.

Против львовского волонтера Кирилла Тарана, которого несколько дней назад силой задержали работники ТЦК, открыли уголовное производство за уклонение от мобилизации. Об этом сообщает Оперативное командование "Запад".

Отмечается, что указанному гражданину 17 марта в присутствии адвокатов была вручена повестка для прохождения военно-врачебной комиссии 20 марта.

"Таран не явился по повестке на прохождение военно-врачебной комиссии. Уважительных причин для своей неявки он не сообщил", - заявили в командовании.

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Поэтому против него открыто дело за уклонение от мобилизации (ст. 336 УКУ). Ему грозит от трех до пяти лет лишения свободы.

Скандал с задержанием работниками ТЦК львовского волонтера Тарана

16 марта жена волонтера Кирилла Тарана Виолетта обнародовала видео задержания ее мужа. На кадрах видно, как несколько работников ТЦК схватили Тарана на улице и силой затолкали в микроавтобус. Женщина утверждала, что повестку при этом ему не вручали.

Впоследствии во Львовском областном ТЦК и СП заявили, что указанный мужчина не предъявил военно-учетных документов и начал убегать от военнослужащих. Также там отметили, что он провоцировал военных на конфликт и отказался проходить ВВК.

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