Массовая мобилизация в селе может создать большие проблемы в аграрном секторе, говорит эксперт.

Мобилизация в селе, как и везде сейчас в Украине, идет полным ходом. И чтобы не остаться весной без работников, агропредприниматели уже сейчас стремятся забронировать своих работников.

Но, как оказывается, бронирование агроработников в селе по новым правилам - непростая процедура. Об этом на канале "ЗнайUa" рассказала юрист Екатерина Котенкова.

Схема бронирования работников агросектора очень разветвленная, говорит она. Юрист добавила, что массовая мобилизация в селе может создать большие проблемы в аграрном секторе, если много работоспособных мужчин заберут в армию.

"Чтобы попасть в список предприятий, которые имеют право бронировать своих работников, нужно получить от власти мобилизационное задание. Далее следует подать документ в Минагрополитики, которое будет решать, соответствует ли агропроизводитель ряду тех критериев, которые выдвигаются к критически важным предприятиям. Но это еще далеко не все, cписки на бронирование будут согласовываться в Генштабе, который в случае положительного решения подаст их в Минэкономики. Далее из Минэкономики эти списки снова поступают в Минагрополитики и уже оттуда - руководителю предприятия поступает приказ о бронировании", - рассказала юрист.

Котенкова опасается, что из-за этой бюрократии списки на бронирование к руководителям агропредприятий могут попасть аж осенью.

Призыв в Украине и бронирование

После начала полномасштабного вторжения Российской Федерации в Украине было введено военное положение и мобилизацию.

В конце января 2023-го года Кабмин утвердил порядок бронирования военнообязанных по списку военнообязанных во время действия военного положения.

Адвокат Андрей Новак объяснил, каким компаниям разрешат бронирование как оно работает, на кого распространяется. По его словам, возможность забронировать сотрудников предоставили и частным компаниям, которые не относятся ни к оборонной сфере, ни к государственным учреждениям или организациям.

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