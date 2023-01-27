Также правительство утвердило порядок и критерии определения предприятий, которые являются критически важными для экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период.

Кабинет министров утвердил порядок бронирования военнообязанных во время действия военного положения.

Об этом сообщает представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук в своем Telegram-канале. "Утвержден порядок бронирования военнообязанных по списку военнообязанных во время действия военного положения, а также порядок и критерии определения предприятий, учреждений и организаций, которые являются критически важными для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период", - заявил он.

Также, по словам Мельничука, установлено, что отсрочки от призыва на военную службу во время мобилизации, которые были предоставлены военнообязанным решениями Министерства экономики, действуют в течение срока, на который они предоставлены.

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Военное положение в Украине

Как известно, после полномасштабного вторжения Российской Федерации в Украине было введено военное положение и всеобщую мобилизацию.

Всеобщей мобилизации подлежат военнообязанные люди в возрасте от 18 до 60 лет.

Начальник управления персонала штаба командования Сухопутных войск Вооруженных сил Украины Роман Горбач сообщил, что мобилизуют прежде всего людей, способных работать с западным вооружением.

Ранее юрист-волонтер Владислав Зайцев объяснил нюансы вручения повесток военнообязанным.

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