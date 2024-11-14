По его словам, человек, который приходит в ВСУ, не знает, кем он будет через 5-10 лет.

Украинский военный Даниил Яковлев заявил, что ТЦК и СП нуждается в реформировании в другой, более современный формат. В частности, у военкоматов нужно убрать военный сегмент, и все перевести на обычные ЦПАУ.

"У нас такая ситуация, что хотим построить армию НАТО по новым стандартам, но у нас остаются эти советские сегменты, которые тянут нас назад. ТЦК, какие бы они ни были, они как раз это делают. Надо заниматься рекрутингом, а не бусификацией", - сказал он "Фокусу".

По его словам, сейчас ТЦК руководят майоры, подполковники, полковники, которые занимаются коррупцией и отправляют на фронт боевые бригады. Яковлев подчеркнул, что их нужно убрать, поскольку такие люди не могут нормально набирать людей в армию.

Видео дня

"Какая от них там польза, это вопрос риторический, но это не значит, что их не нужно убирать. Как человек, старый дед-подполковник, которому 50 лет, может заниматься нормальным рекрутингом, если он не может пользоваться Instagram, YouTube, Facebook, не понимает, что такое нативная реклама. Вы же видите, что совсем нет наружной рекламы о ВСУ, нет никакого разъяснения относительно того, когда человек приходит в ВСУ, кем он будет через 5-10 лет", - возмутился защитник.

Он добавил, что нет эффективного управления бойцами и распределения ресурсов также нет. В связи с этим Яковлев отмечает, что непонятно, для чего нужны старые прапорщики, которые не знают, что такое тепловизоры и не понимают разницы в машинах и тому подобное.

"У нас есть тысяча крутых волонтеров, которые гораздо лучше с этой задачей бы справились, чем старые деды-логисты. Вопрос в том, что ТЦК нужно переформатировать на современный рекрутинг. Понятно, что там должна быть доля военных людей, но их можно взять из состава демобилизованных", - утверждает военный.

По его мнению, человек, когда приходит на собеседование, должен с военными, которые видели фронт и понимают, что такое война.

"Я уже не говорю о том, что ТЦК не выполняет роль структуры, которая бы хоть как-то занималась именно специализацией людей в ВСУ, они просто находят кого-то на улице, забрасывают в бусик - и этот человек едет потом куда-то", - подытожил Яковлев.

Война в Украине - мобилизация

Министр обороны Рустем Умеров сообщил, что в Украине в следующем году мобилизация будет продолжена.

Депутат Юлия Яцык сообщила, что Временная специальная комиссия Верховной Рады предложила расформировать ТЦК и СП в Украине. А из работников, которые несут там службу, создать 10 дополнительных бригад.

Такое заявление резко раскритиковали в 3 штурмовой бригаде. Так, заместитель командира 3 отдельной штурмовой бригады Максим Жорин назвал это "пустым популизмом", который "не стоит обсуждения".

Вас также могут заинтересовать новости: