Оценивается, насколько болезнь влияет на способность человека выполнять военные задачи.

В Министерстве обороны Украины объяснили, могут ли мобилизовать лиц с психическими заболеваниями, ВИЧ и туберкулезом.

Представитель Министерства обороны Украины Дмитрий Лазуткин сказал в эфире марафона "Единые новости", что надо отталкиваться от того, что основным критерием пригодности к военной службе является функциональность человека и это определяется в соответствии с нормативно-правовыми актами.

"Это означает, что каждый случай оценивается отдельно, в зависимости от состояния здоровья, специфики заболевания. Вы сказали о ВИЧ. Например, для лиц с ВИЧ или туберкулезом пригодность к службе оценивается на основе того, насколько болезнь влияет на их способность выполнять военные задачи", - сообщил Лазуткин.

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По его словам, пригодность к военной службе для лиц с ВИЧ зависит от стадии болезни. В частности, люди с бессимптомным носительством ВИЧ или стабильной болезнью являются пригодными к военной службе.

"Это означает, что они имеют право защищать свою страну и могут это делать", - подчеркнул спикер.

Вместе с тем, лица с ВИЧ на стадии иммунной субкомпенсации пригодны для службы только в тыловых частях, когда нет необходимости выполнять боевые задачи. При этом, люди, у которых ВИЧ привел к иммунной декомпенсации являются непригодными к службе и подлежат исключению из воинского учета. Лазуткин сказал, что для лиц с туберкулезом также предусмотрены четкие критерии и департамент здравоохранения их прописывал очень тщательно.

"Активный туберкулез, по крайней мере легких, с выделениями микробактерий или наличием распада легочной ткани - это точно автоматически делает человека непригодным к военной службе ни в коем случае. Такие лица подлежат исключению с воинского учета", - подчеркнул Лазуткин.

В то же время, по его словам, если в армию мобилизуют людей, которые не должны быть призваны по состоянию здоровья - это является нарушением приказа 402 Минобороны.

"Ответственность за такие случаи лежит на врачах военно-врачебной комиссии (ВВК), которые проводят медицинский осмотр военнообязанных. Несоблюдение этих норм может привести к неправильному комплектованию воинских частей как минимум и очень негативно повлиять на обороноспособность", - сообщил спикер.

Мобилизация в Украине - последние новости

Как сообщал УНИАН, Министерство обороны Украины планирует инициировать проверки учреждений, которые проводят военно-врачебные комиссии (ВВК) с помощью определенных инспекционных механизмов.

Министр обороны Рустем Умеров сообщил, что в Украине в следующем году мобилизация будет продолжена.

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