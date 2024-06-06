В законе о мобилизации эти вопросы не регламентируются, подчеркнул Вениславский.

Представитель Министерства обороны Дмитрий Лазуткин заявил, что юноши, которым исполнилось 17 лет, если они находятся за рубежом должны приехать в Украину и стать на воинский учет.

Этот вопрос "Радио Свобода" прокомментировал народный депутат, член комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности Федор Вениславский. Он отметил, что в законе о мобилизации подобных положений нет.

"Эти вопросы решаются на подзаконном уровне. В законе, который мы приняли, ни одного положения о том, что юноши от 17 лет должны приехать и стать на учет, нет", – добавил Вениславский. Видео дня

В законе о мобилизации эти вопросы не регламентируются. При этом депутат отметил, что украинцы в возрасте от 18 лет могут внести необходимую информацию через приложение "Резерв+". В таком случае военнообязанный не будет признан годным или непригодным, поскольку не прошел ВВК, но "формально" человек выполнит требование закона.

"С 18 июня эта система "Резерв+" генерирует QR-код, который будет аутентичным цифровым заменителем военного билета. Поэтому здесь никаких проблем я не вижу. А заявление спикера Министерства обороны, о котором вы говорите, что юноши в возрасте от 17 лет обязаны будут приехать, – это, знаете, это субъективная оценка министерства, которая должна быть подкреплена как-то нормативно-правовыми актами", – говорит нардеп.

Что предшествовало

На днях спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Лазуткин заявил, что военнообязанным украинцам за рубежом, которые обновили свои учетные данные в "Резерв+" и имеют статус "в розыске", надо вернуться в Украину и лично прийти в ТЦК.

Также, по его словам, юноши, которым исполнилось 17 лет, должны стать на воинский учет, для чего им нужно лично явиться в ТЦК и СП.

На это уже отреагировала вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук. Она отметила, что в Кабмине намерены отсрочить постановку на учет 17-летних украинцев, которые сейчас находятся за рубежом.

Вас также могут заинтересовать новости: