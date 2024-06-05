В частности, сейчас на согласовании рассматривается соответствующее постановление.

В Кабинете министров Украины намерены отсрочить постановку на учет 17-летних украинцев, которые сейчас находятся за границей.

Об этом сообщила вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук в Telegram.

По ее словам, в Министерстве обороны юридически правы, когда говорят, что 17-летние украинцы, которые сейчас находятся за рубежом, должны приехать в Украину и стать на воинский учет, поскольку так выписаны действующие правила.

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"Мы в Правительстве хорошо понимаем, что заставлять студентов немобилизационного возраста ехать в Украину, чтобы пройти соответствующие процедуры, - это лишь увеличит нагрузку на ВВК и ничего не поможет в мобилизации", - заявила Верещук.

В этой связи, уже разработано соответствующее постановление, которое сейчас проходит согласование и в ближайшее время будет принято.

"Допризывникам и призывникам, которые сейчас за рубежом, будет предоставлена отсрочка по постановке на учет - или до возвращения в Украину, или до конца военного положения", - сообщила Верещук.

Мобилизация в Украине - последние новости

Как сообщал УНИАН, спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Лазуткин сказал, что военнообязанным украинцам за рубежом, которые обновили свои учетные данные в "Резерв+" и имеют статус "в розыске", надо вернуться в Украину и лично прийти в ТЦК. Кроме того, спикер добавил, что юноши, которым исполнилось 17 лет и если они находятся за рубежом - тоже должны стать на воинский учет, для чего им нужно появиться в ТЦК и СП в Украине.

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