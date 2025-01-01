По словам Вениславского, качество тренировки зависит от командования воинских частей.

Главная проблема в боевой подготовке мобилизованных - это ее короткий срок. Об этом рассказал депутат Верховной Рады, член комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский в эфире "Украинского радио".

Говорилось, что в связи с этой темой стоит вспомнить недавние резонансные увольнения. В сентябре бывший главный инспектор Министерства обороны Игорь Воронченко высказал критические замечания по подготовке новобранцев, после чего министр обороны Рустем Умеров уволил его. А недавно произошло увольнение начальника Национальной академии сухопутных войск Павла Ткачука.

Комментируя деятельность Воронченко, Вениславский отметил, что она была эффективной.

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"На посту главного инспектора адмирал Воронченко не избегал острых углов. На закрытых заседаниях нашего комитета он предоставлял важную информацию, которую мы использовали для совершенствования работы Министерства обороны - в сфере закупок, обеспечения средствами поражения и тому подобное. Его выводы абсолютно адекватны", - сказал депутат.

Он подчеркнул, что в течение октября-декабря комитет провел выездные заседания на основных тренировочных полигонах и учебных центрах, которые готовят военнослужащих. Депутаты общались как с руководителями учреждений, так и с мобилизованными. В результате комитет получил четкое понимание, что именно требует усовершенствования. Вениславский отметил:

"Главная проблема, которую мы видим, от которой напрямую зависит уровень боевой подготовки, профессиональной подготовки мобилизованных военнослужащих - это короткие сроки их подготовки. Но они, опять же, связаны с войной и у нас порой не хватает физического времени обеспечить подготовку в течение двух-четырех месяцев".

По его словам, курсы базовой военной подготовки остаются сокращенными, а качество тренировки зависит от командования воинских частей.

Во время инспекций были выявлены значительные различия в уровне подготовки между различными тренировочными центрами. Комитет подготовил ряд рекомендаций для Министерства обороны и командования Вооруженных Сил, переданных для служебного использования. В частности, предложили распространить передовую практику из наиболее эффективных полигонов на все другие тренировочные центры. Эти рекомендации были учтены.

"Поэтому я думаю, что постепенно мы идем к увеличению эффективности, увеличению времени, а это, на мой субъективный взгляд, главный критерий оценки эффективности. Чем больше времени человек готовится, тем лучшую подготовку он получает", - подытожил Вениславский.

Подготовка мобилизованных в Украине

Напомним, недавно сообщалось, что военнообязанные, которых мобилизовали с 1 ноября, будут проходить в учебных центрах 45-дневную военную подготовку. Об этом сообщил представитель Полтавского областного ТЦК и СП Роман Истомин. Ранее такая подготовка длилась 30 дней. Кроме срока изменили и саму программу подготовки. По словам Истомина, это будет гораздо более качественная подготовка военных - как по контракту, так и по мобилизации.

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