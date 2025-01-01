Стратегия должна заключаться в использовании высокотехнологичного вооружения.

Никаких законодательных инициатив по снижению мобилизационного возраста в парламенте пока нет. Об этом, отвечая на вопросы граждан, заявил в эфире "Украинского радио" депутат ВР, член Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский.

"Сейчас в Комитете по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, а также в Верховной Раде в целом, отсутствуют проекты законов, которые бы предусматривали снижение мобилизационного возраста ниже 25 лет", - сказал он.

По словам нардепа, только отдельные категории граждан в возрасте до 25 лет, которые прошли военную кафедру или срочную службу, могут быть мобилизованы. В то же время остальные граждане этого возраста привлекаются исключительно на добровольной основе.

Видео дня

"Но это исключительная категория граждан Украины. Все остальные могут быть мобилизованы по добровольному согласию. И есть случаи, когда контракты заключают граждане Украины, которым 18, 20 лет и тому подобное. Поэтому никаких инициатив и на политическом уровне, и на уровне формализованном, имеется в виду законодательных инициатив в парламенте, по этому вопросу сегодня нет. Вероятность появления подобных законодательных инициатив в будущем очень низкая", - отметил депутат.

Он подчеркнул, что защита от агрессора должна быть асимметричной, с акцентом на технологические и инновационные образцы вооружения, которые есть у западных партнеров. По словам Вениславского, со стороны партнеров - НАТО, стран Большой двадцатки - действительно периодически звучат предложения по снижению мобилизационного возраста. На это украинская сторона отвечает, что сейчас количество личного состава еще не обеспечено достаточным количеством современного вооружения для выполнения боевых задач:

"Поэтому для нас приоритет №1 - это получить инновационные образцы вооружения. И не случайно ... подкомитет, который я возглавляю, в прошлом году получил дополнение в названии "оборонных инноваций". Потому что я убежден, именно благодаря оборонным инновациям, которые демонстрируют свою эффективность на поле боя, мы можем наносить асимметричный ответ агрессору".

Вениславский объяснил, что Украина не может действовать симметрично, учитывая человеческий ресурс России.

"Рассчитывать на пропорционально симметричный ответ - это абсурдно, учитывая фактически безграничный человеческий потенциал и ресурс, который имеет Россия, как она его мотивирует, загоняет в войска", - подчеркнул депутат.

Зато, по его словам, стратегия должна заключаться в использовании высокотехнологичного вооружения, способного наносить эффективные удары по военным объектам РФ. Поэтому важно получили образцы, которые помогут поразить законные цели по всей территории России - начиная с границ Украины и заканчивая Дальним Востоком и Сибирью.

Депутат добавил, что партнеры Украины имеют такие образцы вооружения, ведутся переговоры об их предоставлении. Также надо перейти к применению беспилотных систем, которые являются более доступными по стоимости и способны поражать цели на большом расстоянии.

Снижение мобилизационного возраста - последние новости

Как сообщал УНИАН, экс-главнокомандующий Вооруженных сил Украины Виктор Муженко заявил, что Украине придется прийти к снижению мобилизационного возраста и изменить подход к мобилизации в целом, в частности по вопросам привлечения работников силовых структур к непосредственному участию в боевых действиях.

По его мнению, к снижению мобилизационного возраста в Украине придут, другой вопрос - с 18 или с 20 лет. Он считает, что вопрос в том, будут ли изменены подходы - например привлечение представителей силовых структур, части тех людей, которые являются военнообязанными, но уже являются пенсионерами силовых структур.

Вас также могут заинтересовать новости: