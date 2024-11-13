Ранее подготовка мобилизованных длилась 30 дней.

Военнообязанные, которых мобилизовали с 1 ноября, будут проходить в учебных центрах 45-дневную военную подготовку.

Об этом сообщил представитель Полтавского областного ТЦК и СП Роман Истомин.

Напомним, ранее такая подготовка длилась 30 дней.

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Кроме срока изменили и саму программу подготовки. "Это будет гораздо более качественная подготовка военных. Как по контракту, так и по мобилизации", - сказал Истомин.

Также он подчеркнул, что каждый гражданин Украины, мужского пола по крайней мере, в условиях полномасштабной российской войны, должен "быть готов встать на защиту родины".

Мобилизация в Украине

Военный с позывным "Феникс" заявлял, что сейчас лучшее время для вступления в ряды ВСУ, посколькужелающие могут выбрать специальность и подразделение, а новобранцы проходят большое количество подготовок.

Военнослужащий, командир минометной батареи Мирослав Борисенко подчеркнул, что мобилизация - это исключительно право государства, поэтому она имеет право применять насилие.

Перед этим ветеран АТО Евгений Дикий рассказал о катастрофической ситуации, связанной с нехваткой личного состава в ВСУ. По его словам, это "проблема армии, но это не проблема, созданная армией".

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