К вручению повесток ТЦК привлекает военнослужащих с ограниченной пригодностью.

Руководитель Кременчугского районного ТЦК и СП Мирослав Волков заявил, что их представители продолжают выполнять патрулирование на улицах городов совместно с работниками Национальной полиции, чтобы раздавать повестки.

"У нас действует правовой режим военного положения во время которого все должны ходить с документами. А военнообязанные должны постоянно иметь при себе военно-учетный документ. Патрульные проверяют эти документы и в случае необходимости выписывают повестки для прибытия в РТЦК с целью уточнения военно-учетных данных", - рассказал он в интервью изданию Telegraf.

По его словам, к вручению повесток в общественных местах привлечены военнослужащие из роты охраны, которые имеют ограниченную пригодность к военной службе. Волков утверждает, что рота на 100% укомплектована именно такими гражданами.

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"Это военные, которые в свое время были мобилизованы, выполняли боевые задачи в составе боевых подразделений, получили какие-то ранения, были признаны ограниченно годными и из-за этого переведены в роту охраны. Все они имеют статус участника боевых действий. Поэтому я обращаюсь к населению относиться к проверке документов с пониманием. И всегда, когда общаетесь с этими ребятами, стоит понимать, что они не каким-то чудом попали в это подразделение и сейчас гуляют по городу. Все они здесь служат после выполнения боевых задач. А потому, пожалуйста, относитесь с уважением к этим военнослужащим. Очень многие из них ходят с палочками, им тяжело, но они понимают важность этой задачи, которая сейчас стоит не только перед Кременчугским РТЦК, но и перед всем государством", - подчеркнул он.

Мобилизация в Украине

Как сообщал УНИАН, в Украине до 13 мая продлили срок действия военного положения и мобилизации

Недавно в ТЦК рассказали, Могут ли раздавать повестки мужчинам в спортзалах, кофейнях, общественном транспорте.

12 февраля в Украине открыли первый рекрутинговый центр для ВСУ, где можно узнать всю актуальную информацию о вакансиях в ВСУ, пообщаться с представителями бригад и выбрать желаемую профессию в армии.

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