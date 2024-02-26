В случае неявки в территориальный центр комплектования и социальной поддержки по повестке человеку грозит административная ответственность и наказание в виде штрафа размером от 3,4 до 5,1 тысячи гривен.
"Ответственность определена законом. Получить повестку, предусматривающую прибытие в ТЦК с целью уточнения военно-учетных данных, могут все военнообязанные, которые и без повестки должны сами прибыть в РТЦК и уточнить свои данные. Об этом отмечается уже не первый год", - рассказал руководитель Кременчугского районного ТЦК и СП Мирослав Волков в интервью изданию Telegraf.
Кроме того, если военнообязанный после получения повестки, не прибывает в районный ТЦК, его данные передаются в Нацполицию для проведения розыска.
"И после розыска он будет доставлен в РТЦК, где на него составят админпротокол по ст. 210 ч. 2. После этого он оплатит штраф и все равно будет уточнять свои учетные данные. А если есть необходимость, то есть прошли сроки, то будет направлен на прохождение военно-врачебной комиссии (ВЛК)", - добавил представитель ТЦК.
По словам Волкова, если гражданина признают годным к прохождению военной службы, то в дальнейшем с ним будут работать специалисты группы морально-психологического обеспечения.
"Они выявят его морально-деловые качества, и если военнообязанный подходит по всем параметрам, только тогда принимается решение по его призыву в ВСУ", - подытожил он.
Мобилизация в Украине
Как сообщал УНИАН, общая мобилизация в Украине продолжается, и спорным является вопрос, потеряют ли отсрочку некоторые граждане после того, как окончательно будет принят новый законопроект о проведении мобилизационных мероприятий (№10449).
12 февраля в Украине продолжили срок действия военного положения и мобилизации на 90 суток – до 13 мая.
Недавно в ТЦК рассказали, могут ли раздавать повестки мужчинам в спортзалах, кофейнях, общественном транспорте.