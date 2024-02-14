Представитель ТЦК четко пояснил, в каких местах предусмотрено вручение повесток.

В Украине продолжается всеобщая мобилизация и военное положение, следовательно военнообязанные продолжают получать повестки.

Представитель ТЦК в Киеве Владимир Новосядлый рассказал в интервью изданию "Вечерний Киев", могут ли раздавать повестки мужчинам в спортзалах, кофейнях, общественном транспорте. По его словам, законодательство четко определяет конкретно места вручения повестки.

"Мероприятия по оповещению населения осуществляются и по домашним адресам, по месту работы (есть соответствующие обязанности у руководителей предприятий, учреждений и организаций по выполнению этих мероприятий), да и где угодно", - сказал он.

В то же время представитель ТЦК напомнил, что страна в военном положении, следовательно "среди нас может ходить кто угодно и с любыми намерениями".

"Мы же видим отчеты СБУ, что задержали наводчика, корректировщика, какого-то информатора. Они среди нас, в гражданской одежде", – добавил он.

Поэтому проверка людей в общественных местах, в частности транспорте, - это норма, потому что прежде всего это вопрос безопасности.

"Если этого не делать, то может быть много неприятных последствий", – отметил Новосядлый.

Мобилизация в Украине: последние новости

В Верховной Раде Украины рекомендовали изъять норму об аспирантах-контрактниках из текста обновленного законопроекта по мобилизации. Речь идет о правительственном проекте закона, за который 7 февраля парламент проголосовал в первом чтении.

Стоит отметить, что 12 февраля президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о продлении срока действия военного положения и мобилизации на 90 суток – до 13 мая.

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