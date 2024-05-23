Изменение места жительства, номера телефона, электронной почты или фамилии можно просто актуализировать через приложение в телефоне.

Заместитель начальника мобилизационного отдела ТЦК Соломенского района Киева - подполковник Павел Литвин рассказал, в каком случае для обновления данных нужно приходить именно в ТЦК, а когда работников центра комплектования можно и не беспокоить.

"Если речь идет только об изменении места жительства, номера телефона, электронной почты или, скажем, фамилии - можно просто актуализировать информацию о себе через приложение в телефоне. В таком случае беспокоить ТЦК действительно не стоит, ведь там и без этого хватает работы", - рассказал Литвин в интервью "Громадському".

По его словам, в центр комплектования необходимо идти, когда требуется личное присутствие: чтобы написать заявление, получить направление на прохождение ВВК, когда дело касается бронирования или изменения статуса военнообязанного.

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При этом Литвин отметил, что обычно обойти ТЦК пытаются те, кто не имеет бронирования и не может рассчитывать на отсрочку от мобилизации. Но такой маневр не означает, что им в конце концов не придется лично обратиться в центр комплектования.

Он также отметил, что сейчас представители ТЦК дежурят в ЦПАУ и предоставляют консультации по воинскому учету и другим вопросам, находящимся в компетенции центра комплектования. Если запрос выходит за пределы полномочий центра админуслуг, человека направят в ТЦК.

Мобилизация в Украине - новости

Как сообщал УНИАН, 18 мая в Украине вступил в силу Закон о мобилизации, согласно которому военнообязанные мужчины от 18 до 60 лет имеют 60 дней, чтобы обновить свои учетные данные. Сделать это можно в Территориальном центре комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП), Центре предоставления административных услуг (ЦПАУ) или в электронном кабинете с помощью программы "Резерв+", которую также запустили 18 мая.

Ранее уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что электронные повестки не будут поступать в мобильное приложение "Резерв+".

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