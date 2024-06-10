За нарушение правил воинского учета украинское законодательство предусматривает взыскание суммы в размере от 17000 до 25000 гривен.

Спикер Полтавского областного ТЦК и СП майор Роман Истомин рассказал, сколько раз могут накладывать штрафы за уклонение от призыва и можно ли с их выплатой уклониться от призыва.

Так, в интервью "Фокусу" он пояснил, что за неявку в ТЦК после вручения повестки военнообязанному могут выписать штраф, но только один раз. В то же время, если ему повторно вручена повестка и он не прибыл - это уже другой штраф за другое правонарушение.

При этом, отметил Истомин, если действия гражданина не ограничиваются нарушениями правил воинского учета или законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации, а он сознательно уклоняется от мобилизации - тогда может быть возбуждено уголовное производство по статье 336 Уголовного кодекса Украины. Уклонение от призыва на военную службу от мобилизации наказывается лишением свободы на срок от 3 до 5 лет, но какое именно наказание по этой статье назначить, определяет суд.

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В то же время, отметил представитель ТЦК, не может быть ситуации, когда человек платит штрафы раз в три месяца за уклонение и это продолжается бесконечно.

"Уплата штрафа - это же не способ откупиться от своих обязанностей. И, кроме того, административное наказание не освобождает от выполнения воинской обязанности. То есть гражданин может заплатить штраф и быть призванным на службу по мобилизации, то есть он все равно должен выполнить свой долг", - пояснил он.

Наказание за уклонение от мобилизации - что надо знать

Ранее УНИАН писал, что военнообязанные украинцы могут получить штраф, если нарушат правила воинского учета. Украинское законодательство предусматривает взыскание суммы в размере от 17000 до 25000 гривен.

Заместитель начальника мобилизационного отдела ТЦК Соломенского района Киева Павел Литвин рассказал, что теперь сервис "Оберіг" собирает информацию из различных реестров. К примеру, налогоплательщиков. Поэтому по этим данным ТЦК может найти работодателя разыскиваемого военнообязанного и через него организовать прибытие этого человека в военкомат.

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