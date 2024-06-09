Спикер объяснил, в каком случае ТЦК будет обращаться в суд относительно ограничения человека в праве управления транспортным средством.

Представитель Полтавского областного Территориального центра комплектования и социальной поддержки майор Роман Истомин рассказал, какие меры будут приниматься в отношении военнообязанных, которые не обновят данные.

Его спросили, могут ли автоматически выписать штрафы всем, кто не сделает этого в установленный срок. "Ну, я не могу говорить о том, что будет через 60 дней, потому что об этом немножко рано говорить. Но если военнослужащие ТЦК и СП во время проверки военно-учетных документов выяснят, что гражданин не выполнил требование закона и не уточнил свои персональные данные, скорее всего, ему будет вручена повестка", - сказал он в интервью Фокусу.

Также за нарушение законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации предусмотрен штраф в размере 17 000-25 500 гривен. Взыскание штрафов и арест средств на счетах не входят в компетенцию ТЦК, поэтому в случае неуплаты в течение 15 дней ТЦК обращается в Государственную исполнительную службу.

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"Исполнительная служба осуществляет принудительное взыскание, но, насколько мне известно, это уже будет в двойном размере суммы штрафа, и также правонарушителю придется заплатить исполнительный сбор. Меры принудительного исполнения решений описаны в статье 10 Закона Украины "Об исполнительном производстве", - сообщил Истомин.

В то же время он говорит, что новая статья в Законе "О мобилизационной подготовке и мобилизации" под названием "Меры воздействия" предусматривает обращение начальника ТЦК и СП в полицию в отношении человека, который не выполнил обязанности по мобилизации.

"В случае получения письменного ответа от полиции о невозможности осуществить административное задержание и доставку, начальник ТЦК направляет такому гражданину в бумажной форме средствами почтовой связи заказным письмом требование о выполнении обязанностей. В случае, если гражданин добровольно в течение 10 календарных дней со дня вручения требования не выполнил указанной обязанности, ТЦК и СП обращается в суд относительно временного ограничения такого гражданина в праве управления транспортным средством во время мобилизации на срок до выполнения или отзыва такого требования. Далее уже будет судебное решение", - пояснил военный.

Мобилизация в Украине: последние новости

Напомним, что 18 мая в стране вступил в силу закон о мобилизации, согласно которому военнообязанные граждане должны в течение 60 дней обновить свои данные.

Было запущено приложение "Резерв+", в котором также можно обновить данные. В то же время в Министерстве обороны заявили, что еще работают над его функционалом, поэтому не исключены случаи, когда человека, который обновил свои данные онлайн, все равно могут принудительно доставить в ТЦК и СП.

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