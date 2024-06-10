По словам члена профильного комитета парламента, этот вопрос вызвал много дискуссий.

Украинская власть не планирует вводить электронные повестки в электронных приложениях, к примеру "Резерв+". Об этом в интервью "РБК-Украина" рассказал член комитета ВР по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, народный депутат Федор Вениславский.

"Этот вопрос мы обсуждали и очень дискутировали над ним во время работы над законопроектом о мобилизации. И конечная позиция была консенсусная – электронных повесток через электронные кабинеты не будет", – пояснил нардеп.

Относительно электронных направлений на ВВК, Вениславский ответил, что в законе о мобилизации не регламентировали возможность направления через электронный кабинет любых сообщений или направлений на ВВК. Поэтому с точки зрения закона направлять на ВВК через электронные средства коммуникации нельзя.

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Также член профильного комитета Рады рассказал, что пока нет никаких оснований для увеличения 60-дневного срока для обновления военно-учетных данных.

"Заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко предоставила нашему комитету статистику, согласно которой с 18 мая по 3 июня свои данные обновили более 1,5 миллиона украинцев. Из них 1,3 миллиона сделали это через "Резерв+", 117 тысяч – через ЦПАУ, 90 тысяч – через ТЦК и СП. То есть, такая динамика позволяет быть уверенным, что если граждане хотят, то они имеют все возможности вовремя обновить свои военно-учетные данные. То есть динамика не указывает на необходимость продления этого срока", – добавил парламентарий.

Мобилизация в Украине – последние новости

Кабинет министров обновил подходы к бронированию работников. Так, работники предприятий ОПК и энергетики смогут бронировать до 100% работников. Кроме того, для критических предприятий увеличили срок бронирования от 6 месяцев до 12 месяцев и позволили бронировать военнообязанных с дефицитными военно-учетными специальностями.

Представитель Полтавского областного ТЦК и СП майор Роман Истомин заявлял, что территориальные центры комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) не направляют людей призывного возраста на прохождение военно-больничной комиссии. На ВВК они будут вызваны отдельно позже, в случае необходимости.

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