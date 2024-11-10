В состав группы оповещения также могут входить представители органов власти и органов местного самоуправления.

В состав стандартной группы оповещения, которая раздает повестки военнообязанным, входят полиция и военнослужащие ТЦК и СП, но есть определенные исключения. Кто именно и где может осуществлять такое оповещение в Украине, рассказал представитель Полтавского областного ТЦК и СП Роман Истомин в комментарии "Суспільному".

Так, в состав стандартной группы оповещения также могут входить представители органов власти и органов местного самоуправления.

"Если это оповещение осуществляется на территории предприятия, туда могут входить представители этого предприятия. Если оповещение осуществляется на территории многоквартирного дома, представитель правления этого многоквартирного дома может входить в группу оповещения", - рассказал Истомин.

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Кроме того, отметил он, в повестке указана конкретная дата и время, когда человек должен прибыть в ТЦК и СП. Если он не появляется, это означает нарушение правил воинского учета, что является основанием для обращения в полицию о задержании.

Мобилизация в Украине - новости

Ранее Истомин рассказал, как происходит задержание граждан в рамках мобилизации. Он отметил, что нет случаев, когда к гражданину, который уточнил свои данные и выполняет правила воинского учета, внезапно подъезжает машина для задержания без проверки документов, как показывают в Telegram-каналах. Все действия происходят в соответствии с законодательством.

Также он рассказывал, что женщины составляют 20% от количества тех, кто мобилизуется в ВСУ по контракту.

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