Если адресат их не забирает, то это не освобождает его от штрафа.

В случае получения повестки по почте военнообязанные, в том числе имеющие отсрочку от мобилизации, должны явиться в ТЦК. Об этом в комментарии Новости.LIVE сообщила юрист Арина Швец.

Она отметила, что сейчас происходит массовая рассылка повесток средствами почтовой связи. Такие повестки хранятся в течение трех дней.

"Если человек не забирает повестки, то это не означает, что она ненадлежащим образом вручена, такая повестка возвращается обратно в ТЦК и, как правило, отмечается, что адресат отсутствует по указанному адресу", - отметила Швец.

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По ее словам, после этого ТЦК, если повестка правильно отправлена, соблюдена процедура, имеет право наложить штраф:

"То есть, если человек получил повестку по почте, то надо явиться в ТЦК, чтобы избежать штрафа".

При этом юрист подчеркнула, что, несмотря на то, что некоторые военнообязанные имеют право на отсрочку, им также приходят повестки.

"И для того, чтобы избежать ответственности, нужно дополнительно явиться в ТЦК и заявить свое право на отсрочку и после сверки данных будет поставлена отметка, что человек явился по повестке. Это позволит избежать административной ответственности", - рассказала Швец.

Повестки по почте военнообязанным по почте

Как сообщал УНИАН, в Украине вступили в силу новые правила вручения повесток. В частности, согласно законодательству Украины, повестка в армию может прийти по почте.

Так, согласно постановлению правительства № 1147 от 8 октября 2024 года, теперь повестку с почты военнообязанный должен забрать в течение трех дней. В противном случае ему грозит штраф.

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