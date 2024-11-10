По словам спикера, задержание может проходить по двум сценариям.

В Украине почти каждая силовая структура или правоохранительный орган имеет полномочия задерживать гражданина. Об этом заявил представитель Полтавского областного ТЦК и СП Роман Истомин "Суспільному".

"ТЦК сообщает полиции о необходимости его доставки для составления протокола об административном правонарушении и дальнейших действий с ним. В пределах своих полномочий полиция такого гражданина разыскивает, задерживает и доставляет. Нет случаев, когда к гражданину, который уточнил свои данные и выполняет правила воинского учета, внезапно подъезжает машина для задержания без проверки документов, как это иногда описывается в анонимных Telegram-каналах. Все действия происходят в соответствии с законодательством", - рассказал Истомин.

По словам спикера, задержание может проходить по следующему сценарию: человека останавливают, например, на блокпосту, выясняют, что он находится в розыске полиции по обращению ТЦК, задерживают и отвозят в учреждение. Есть еще один вариант, когда когда к человеку приезжают домой.

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"Полиция выясняет, где этот человек проживает, и приезжает целенаправленно для административного задержания в пределах своих полномочий. В таком случае может случиться так называемое "задержание без проверки документов". Полиция уже знает, где находится лицо, и документы проверять нет необходимости", - подытожил он.

Мобилизация в Украине - последние новости

Как сообщал УНИАН, после проведения аудита на предприятиях, которые признаны критически важными, некоторые из них могут потерять этот статус, и ранее забронированным лицам будет угрожать мобилизация.

29 октября секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Литвиненко объявил о планах дополнительно мобилизовать 160 тысяч человек, чтобы комплектовать воинские части личным составом до 85%.

Командир экипажа БПЛА "Кара Небесная" 4-й Бригады оперативного назначения "Рубеж" Нацгвардии Андрей Отченаш объяснил, что это необходимо, поскольку есть "огромный дефицит качественного личного состава".

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