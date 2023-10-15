Мужчину приговорили к трем годам лишения свободы с испытательным сроком.

В Черкасской области отец троих детей был осужден за отказ от мобилизации. Об этом свидетельствует приговор Корсунь-Шевченковского районного суда Черкасской области, который обнародован в Едином государственном реестре судебных решений.

Мужчину признали виновным по ст. 336 Уголовного кодекса Украины и приговорили к трем годам лишения свободы с испытательным сроком в два года.

Согласно приговору, когда осужденный получил повестку, у него было двое детей, при этом его супруга была беременной третьим ребенком.

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По словам украинца, он получил повестку и прошел медицинскую комиссию, которая признала его годным к службе в армии. Через какое-то время он должен был отбыть на службу, но не сделал этого в связи с беременностью жены.

Во время суда мужчина признал свою вину. Он заявил, что супруге было сложно самостоятельно ухаживать за двумя детьми в положении, и что в октябре 2023 года в семье родился третий ребенок. Также мужчина во время суда заверил, что в дальнейшем планирует служить в ВСУ.

Мобилизация в Украине - актуальное

Как рассказал руководитель службы связей с общественностью командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо, сейчас мобилизовать могут мужчин в возрасте 18-60 лет, которые по состоянию здоровья способны служить. Он подчеркнул, что, согласно Конституции, граждане должны защищать свое государство.

"Чтобы быть готовым выполнять свой долг, необходимо явиться в свои ТЦК СП (территориальные центры комплектования и социальной поддержки) и обновить свои учетные данные", - отметил он.

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