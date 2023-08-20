Без папы остались трое детей.

Во время ракетного удара России по Чернигову погиб отец троих детей. Мужчина по имени Владимир находился вблизи эпицентра взрыва.

Как сообщили в фонде "Право на защиту", где работал мужчина, он был там вместе с коллегой. Женщина получила ранения.

"В трагедии пострадали двое работников благотворительного фонда "Право на защиту". К сожалению, один из сотрудников погиб. У него остались трое детей и жена. Выражаем глубокие соболезнования семье и всем пострадавшим от этой атаки", – говорится в сообщении.

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Коллега погибшего говорит, что Владимир был порядочным человеком и любящим отцом.

"Сильная боль... Не хочется верить, что сегодня мы потеряли Владимира. Отзывчивый, порядочный, умный, молодой, вдохновенный коллега, семьянин, любящий отец троих детей", – охарактеризовала одна из коллег погибшего.

Удар по Чернигову: что известно о погибших

В результате российской атаки по Чернигову погибли семь человек, среди которых шестилетний ребенок.

Подруга семьи рассказала, что погибшую девочку звали Софийка. Она была единственным ребенком в семье. Осенью девочка должна была пойти в первый класс. На момент атаки она находилась на улице вместе с мамой. Женщина получила ранения. Полицейские пытались оказать помощь ребенку, однако спасти ее не смогли.

Кроме того, в результате удара погибли преподавательница и сотрудница Национального университета "Черниговская политехника". В частности, погибла старший преподаватель кафедры иностранной филологии НУ "Черниговская политехника" Кормильцина Светлана Юрьевна. Она находилась в парке с дочерью.

Жертвой российского удара также стала сотрудница директората учебно-Научного института архитектуры, дизайна и геодезии Наталья Тория. Она возвращалась из церкви.

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