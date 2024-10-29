Это позволит правоохранителям оперативно получать данные о нарушителях для их дальнейшего административного задержания и доставки в ближайший ТЦК или органы СБУ.

В Кабмине ускоряют процедуры для начала наложения на уклонистов ограничения в праве управления авто. Об этом сообщает Судебно-юридическая газета.

Как отмечает издание, Министерство обороны сообщило, что отныне ТЦК, СБУ, а также разведывательные органы будут обмениваться данными с Национальной полицией относительно уклонистов.

"Ключевым нововведением является внедрение электронного информационного взаимодействия между Единым государственным реестром призывников, военнообязанных и резервистов и Единой информационной системой МВД", - говорится в сообщении Минобороны.

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Отмечается, что это позволит правоохранителям оперативно получать данные о нарушителях для их дальнейшего административного задержания и доставки в ближайший ТЦК или органы СБУ. В случае отсутствия технической возможности обмена информацией постановление предусматривает альтернативные формы обращения в Нацполицию. Там добавили:

"Цифровизация взаимодействия между ведомствами должна обеспечить более эффективное выполнение задач в сфере мобилизационной подготовки и воинского учета".

Как пишет издание, судя по содержанию изменений, речь идет об упрощении для ТЦК доказательства в суде факта невозможности доставить лицо, чтобы применить к нему отдельную меру - временное ограничение в праве управления автомобилем.

Мобилизация в Украине - последние новости

Комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности рекомендовал принять в первом чтении законопроект, который предусматривает упрощение привлечения к ответственности военнообязанных за уклонение от мобилизации. Документ расширяет круг случаев, когда может накладываться заочный штраф без составления протокола.

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