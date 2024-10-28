Согласно законопроекту, после возвращения "Укрпочтой" неврученного вызова предполагается, что ТЦК сможет сразу составить постановление о штрафе.

Комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности рекомендовал принять в первом чтении законопроект, который предусматривает упрощение привлечения к ответственности военнообязанных за уклонение от мобилизации.

Как пишет Судебно-юридическая газета, документ расширяет круг случаев, когда может накладываться заочный штраф без составления протокола. Так, изменения в ст.258 КУоАП предусматривают, что возвращение вызова ТЦК с отметками о невручении или отказе в получении является основанием для того, чтобы сразу вынести постановление о заочном штрафе, а не составлять протокол, как раньше.

"Протокол не составляется в случае совершения в особый период административных правонарушений, предусмотренных статьями 210, 210-1 КУоАП, рассмотрение которых отнесено к компетенции ТЦК, если лицо не явилось без уважительных причин или не сообщило причину неприбытия на вызов ТЦК, будучи надлежащим образом уведомленным о дате, времени и месте вызова, и при наличии у ТЦК подтверждающих документов о получении лицом вызова или о возвращении вызова с отметками о невручении или отказе в получении", - говорится в законопроекте.

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Повестки по почте - что известно

Украинцам начали присылать повестки по почте, что станет обычной практикой в условиях военного положения. Насколько этот процесс законен и какие могут быть последствия, если проигнорировать повестку, которую вам отправили в почтовый ящик, рассказал адвокат Дмитрий Франчук.

УНИАН рассказывал, когда накладывается штраф за неполучение повестки. Адвокат пояснила, что административная ответственность в этом случае предусматривает взыскание на сумму от 17 тысяч гривен.

Согласно постановлению Кабмина, повестки от ТЦК будут храниться на почте только трое суток. Если за это время военнообязанный не заберет повестку, ему грозит штраф в 17 - 25,5 тысяч гривен.

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