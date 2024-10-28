Умеров назвал это решением о восстановлении справедливости.

Теперь территориальные центры комплектования, СБУ, разведывательные органы и Нацполиция будут обмениваться данными о нарушителях призыва через электронную систему.

Об этом в Telegram сообщил министр обороны Украины Рустем Умеров, ссылаясь на соответствующее решение правительства. По его словам, цифровизация оборонной сферы сделает процесс призыва на службу более справедливым и эффективным.

Он отметил, что обмен данными через электронную систему позволит правоохранителям быстро получать информацию о нарушителях и доставлять их в ТЦК или соответствующие органы:

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"Это решение о восстановлении справедливости в отношении тех, кто добросовестно выполняет свой долг перед Родиной. Новые правила также усилят нашу обороноспособность, делая армию сильнее, а военный учет - более прозрачным".

Мобилизация в Украине

Как сообщал УНИАН, в августе Кабмин внес изменения в порядок проведения призыва по мобилизации. Так, повестки получили уникальные QR-коды, с помощью которых можно проверить всю информацию, которую они содержат.

Ранее в Министерстве обороны рассказали о результатах деятельности украинских центров рекрутинга. Согласно обнародованным данным, в такие центры уже обратились более 22 тысяч человек.

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