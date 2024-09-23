Министр также отметил, что уже почти 3,5 млн украинцев получили электронный военно-учетный документ в приложении "Резерв+".

В течение последнего года показатели мобилизации в Украине увеличились втрое. Об этом сообщил глава Министерства обороны Украины Рустем Умеров.

"Мы в три раза увеличили показатели мобилизации. И в пять раз расширили возможности для тренировки украинских военных. Следующий шаг – реформа ТЦК. Над этим также работаем", – написал он в колонке для Forbes Ukraine.

Министр также отметил, что уже почти 3,5 млн украинцев получили электронный военно-учетный документ в приложении "Резерв+".

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"Мы снизили физическую нагрузку на ТЦК в разы. Дали онлайн альтернативу в противовес устаревшим советским процессам", – рассказал Умеров.

Что касается приложения "Армия+", то электронными услугами – от подачи рапортов всех видов до цифровизации данных по здоровью – пользуются уже 230 000 военных. Около 20% из них офицеры, 15% – сержантский состав, и эта цифра растет с каждым днем.

Мобилизация в Украине: последние новости

Начальник Одесского областного территориального центра комплектования Юрий Пуйко заявил, что в Украине стало меньше случаев так называемой "бусификации" военнообязанных. По его словам, военнослужащие ТЦК действуют в рамках своих правил, в рамках своих обязанностей и в рамках своих полномочий.

Между тем в Украине до сих пор нет четких сроков службы в армии из-за проблем с мобилизацией. И вряд ли законопроект о демобилизации поставит в этом вопросе точку, считает секретарь комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Роман Костенко.

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