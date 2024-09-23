Сейчас ТЦК пытаются корректировать поведение своих работников.

Случаев так называемой "бусификации" военнообязанных в Украине стало меньше, однако проблема здесь не только в действиях работников ТЦК, но и в усилиях российской пропаганды, которая раздувает подобные случаи. Об этом заявил начальник Одесского областного территориального центра комплектования Юрий Пуйко, слова которого приводит "Судебно-юридическая газета".

"Что касается поведения военнослужащих, военнослужащие ТЦК действуют в рамках своих правил, в рамках своих обязанностей и в рамках своих полномочий", - сказал Пуйко.

Несмотря на большое количество негатива в адрес ТЦК, Пуйко убежден, что о ТЦК есть и положительные новости. При этом военный считает, что люди снимают конфликты с участием работников ТЦК на заказ.

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"Но существует проблематика относительно возвращенных людей с фронта. У нас сейчас примерно 90% личного состава рот охраны это те военнослужащие, которые прошли войну, прошли фронт и пришли к нам из боевых подразделений, пришли к нам покалеченными, ранеными и у которых существует в душе заклеенное чувство несправедливости", - резюмировал он.

Мобилизация в Украине: последние новости

Как писал УНИАН, в Украине начали присылать повестки по почте. В первую очередь повестки будут присылать лицам, которые обновили данные в приложении "Резерв+", сообщил адвокат Евгений Филипец.

Также мы рассказывали, когда появится закон о демобилизации в Украине. В лучшем случае соответствующий законопроект подготовят в конце года. Но не все верят, что это вообще произойдет.

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