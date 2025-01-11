Нынешние зарплаты и продолжительность отпуска у военнослужащих уже не служат хорошей мотивацией, отметил Кирилл Сазонов.

Для выведения рекрутинга в Украине на такой уровень, чтобы мобилизация нужна была только в крайнем случае, необходимо повысить заработные платы и увеличить продолжительность отпуска военным. Такое мнение высказал военнослужащий ВСУ и политолог Кирилл Сазонов.

По его словам, нынешние зарплаты и отпуска у украинских военнослужащих уже не служат хорошей мотивацией для добровольной службы в армии.

"Зарплату нужно поднимать, отпуска увеличивать. По зарплате цифру называть не буду, у нас, в конце концов, есть правительство. Пусть изучат вопрос, сопоставят со своими возможностями, сэкономят на том, что не в приоритете сейчас", - отметил он.

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Что касается отпусков, то, как отметил военный, ссылаясь на личный опыт, два раза в год по 15 суток отдыха не хватает, чтобы "оттаять":

"Думаю, будет нормально сделать 60 суток в год при тех же правилах - 15 за раз. Получится две недели раз в три месяца, я об этом давно говорю".

При этом, как добавил Сазонов, законопроект, предполагающий соответствующие изменения, "уже пишется".

"С зарплатой и отпусками нужно что-то делать. Быстро. А потом очень четко и качественно коммуницировать с обществом. Не врать и не молчать. Давать реальную картину. Никто не воюет 24 на 7, это легенда", - констатировал военный.

Мобилизация в Украине - актуальные новости

Напомним, премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что в Украине от мобилизации забронировано более 900 тысяч человек.

Первый заместитель министра обороны Украины Иван Гаврилюк заявил, что законопроект о демобилизации уже подготовлен, но идет поиск решений, кем заменить тех, кто уйдет с фронта.

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