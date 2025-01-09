Эксперт объяснил, когда это "теоретически" возможно.

Юрист Дмитрий Франчук объяснил, можно ли в Украине забронировать работника после вручения ему повестки.

Как передает РБК-Украина, по словам эксперта, вероятно, распространенное мнение о такой возможности возникает из-за путаницы с различными типами повесток и этапами мобилизационного процесса.

Юрист уточнил, что сейчас законодательство Украины не предусматривает возможности забронировать работника после вручения ему повестки, однако, при этом отметил, что "теоретически" это реально "до момента получения "боевой" повестки (на отправку в воинскую часть)".

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Так, к примеру, есть повестка для уточнения данных, которая не означает немедленной мобилизации ей военнообязанного вызывают в ТЦК для проверки учетных данных, состояния здоровья, семейного положения и тому подобное.

"Именно в этот период, если предприятие оперативно подаст документы на бронирование, существует теоретическая возможность забронировать работника", - отметил юрист.

Еще один тип повестки - на прохождение ВВК (военно-врачебной комиссии). Такая повестка предусматривает медицинский осмотр для определения, пригоден ли военнообязанный к службе.

А вот мобилизационное распоряжение (так называемая "боевая" повестка) означает непосредственный призыв на службу и отправку в воинскую часть. После вручения такой повестки бронирование уже невозможно, заявил юрист.

"Ключевой момент - бронирование должно быть оформлено и утверждено до момента вручения мобилизационного распоряжения. Если работник уже получил "боевую" повестку, то даже наличие поданных ранее документов на бронирование, которые еще не были рассмотрены, не является основанием для отсрочки от мобилизации", - объяснил он.

Мобилизация в Украине - актуальные новости

Напомним, 9 января Верховная Рада Украины приняла закон об особенностях постановки граждан Украины на воинский учет призывников во время прохождения ими базовой общевойсковой подготовки. Сообщалось, что в законе прошла важная правка, согласно которой женщины-добровольцы перед базовой подготовкой берутся на воинский учет призывников по собственному желанию.

Тажке сообщалось, что 28 февраля заканчивается срок бронирования у всех военнообязанных в Украине. Нардеп Александр Федиенко заявлял, что после этой даты определенное количество ранее забронированных будут мобилизованы в ряды ВСУ и других формирований.

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