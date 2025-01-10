'Если кому-то непонятно': в Минобороны объяснили задержку решения о демобилизации

В Минобороны говорят, что надо понимать кем и чем заменить тех, которые будут демобилизованы.

Законопроект о демобилизации уже подготовлен, но идет поиск решений кем заменить тех, кто будет уйдет с фронта. Об этом сказал первый заместитель министра обороны Украины Иван Гаврилюк во время Часа вопросов к правительству в Верховной Раде.

Он отметил, что законопроект отработан и готов практически к его передаче в Верховную Раду через Кабинет Министров Украины.

"А для того, чтобы этот законопроект был передан, нами сегодня отрабатывается ряд механизмов для того, чтобы понять каким образом мы сможем заменить большое количество людей, которые будут подлежать демобилизации - кем или чем. То есть отрабатываются новые формы и способы ведения боевых действий. Если так честно говорить, то нам нужно для этого еще хотя бы три месяца для проработки", - подчеркнул Гаврилюк.

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Он добавил, что в противном случае, если внести законопроект уже сегодня, то там не будет срока демобилизации в момент принятия этого закона.

По его словам, надо сделать все для того, чтобы принятие и выполнение закона о демобилизации не привело к исчезновению государства Украина. "Если кому-то это непонятно", - подчеркнул он. При этом извинился за резкость своих слов, отвечая на вопрос по поводу того, кто будет отвечать.

Демобилизация в Украине - перспективы и решения

Как сообщал УНИАН, народный депутат, секретарь Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко отмечал, что в нынешних условиях мобилизации в Украине демобилизация маловероятна.

Он отметил, что недавно с председателем Комитета были в Министерстве обороны, где были представители Министерства обороны, Генштаба и говорили о именно этом законопроекте. Сказал, что там больше внимание обращают на ротации подразделений, которые находятся на первой линии.

Он добавил, что МОУ и правительство основное внимание обращают на ротации, а "по демобилизации - там ведутся дискуссии.

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