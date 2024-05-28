По мнению некоторых нардепов, текущие средства не позволяют гражданам уложиться в 60-дневный срок.

В Верховной Раде зарегистрируют законопроект о продлении срока обновления данных военнообязанных до 150 дней, однако не все нардепы поддерживают эту идею.

"Сейчас система ТЦК оказалась не готовой принять то количество граждан, которые пошли обновлять данные. Поскольку, после обновления данных в приложении "Резерв+" и информации о розыске, все равно нужно идти в ТЦК. Это говорит о том, что приложение разрабатывалось очень быстро и в сжатые сроки", - заявил нардеп от "Европейской Солидарности" Владимир Арьев в эфире "Эспрессо".

По его словам, украинцы "просто не смогут физически обновить данные за 60 дней", а потому срок нужно продлить. Нардеп добавил, что парламентарии будут требовать от правительства и Минобороны сделать приложение таким образом, чтобы "разгрузить ТЦК" и перенести решение вопросов с военкоматами онлайн.

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В то же время его коллега из "Слуги народа" Федор Вениславский отметил LIGA.net, что пока нет оснований считать, что уже существующие способы не позволяют обновить данные, а слова Арьева - это лишь "политический пиар-ход".

"На данный момент нет оснований считать, что предусмотренные законом пути обновления данных не позволят это сделать", - подытожил он.

Мобилизация и уточнение данных военнообязанных

По последним подсчетам, через приложение "Резерв+" свои данные обновили по состоянию более 1,1 млн военнообязанных. При этом более 14 тыс. военнообязанных в 124 странах.

В случае не уточнения в течение 60 дней, после 17 июля 2024 года повестка будет отправлена пощтою.

Заместитель начальника мобилизационного отдела ТЦК Соломенского района Киева Павел Литвин объяснил, влияет ли военно-учетная специальность на призыв в армию и растолковал, что означают статусы в "Резерв+".

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