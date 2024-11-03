Их туда не должны направлять, потому что разные психологические состояния у бойцов после ранений.

Бывших военных нужно отправлять работать не в Территориальные центры комплектования и социальной поддержки, а в инструкторские или тыловые части.

Такое мнение высказал бывший командир группы снайперов спецподразделения ВСУ Константин "Дед" Прошинский в эфире НовиниLIVE.

"Мое убеждение - нужно переводить как можно быстрее и как можно больше различных документаций (относительно мобилизации) в электронный вид, оцифровывать для того, чтобы создавать меньше различный коррупционных схем. Мы понимаем прекрасно, люди разные есть. Всегда говорю на защиту ТЦК, но там служат наши списанные товарищи, которые ограниченно-пригодны, которые не могут больше участвовать в боевых действиях", - сказал он.

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По мнению "Деда", их туда не должны направлять, "потому что разные психологические состояния у этих бойцов после различных ранений".

"И когда они могут встречаться с гражданскими, которые могут заострить в чем-то ситуацию, то может возникнуть конфликт, ситуация может выйти за пределы нормального общения. Это одна из проблем. И мы много раз просили: переводите парней в инструкторские или тыловые части, но не отправляйте в ТЦК, потому что это может создать напряженность. При этом есть разные виды ТЦК, есть разные люди. Нельзя говорить, что в ТЦК все коррупционеры и неправильно действуют... Но оцифрование - очень хорошая вещь. Бронировать людей надо. Я понимаю, что абсолютно каждый должен быть готов воевать, но это не значит что каждый обязан идти на фронт. И президент, и другие люди не раз говорили, что одного бойца, который находится на фронте, должны обеспечивать, как минимум, шесть человек в тылу. Надо с этим разбираться", - пояснил Прошинский.

Мобилизация в Украине - актуальные новости

Как сообщал УНИАН, ТЦК, СБУ, разведывательные органы и Нацполиция будут обмениваться данными о нарушителях призыва через электронную систему.

Министр обороны Украины Рустем Умеров, ссылаясь на соответствующее решение правительства пояснил, что цифровизация оборонной сферы сделает процесс призыва на службу более справедливым и эффективным.

Он отметил, что обмен данными через электронную систему позволит правоохранителям быстро получать информацию о нарушителях и доставлять их в ТЦК или соответствующие органы: "Это решение о восстановлении справедливости в отношении тех, кто добросовестно выполняет свой долг перед Родиной. Новые правила также усилят нашу обороноспособность, делая армию сильнее, а военный учет - более прозрачным".

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