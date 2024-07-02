Он отметил, что при условии сохранения нынешних темпов мобилизации есть возможность хорошо укомплектовать украинские подразделения.

Народный депутат Украины и секретарь комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко оценил, реально ли мобилизовать 200 тысяч человек до конца 2024 года.

"Мобилизационные планы являются секретными, тайными, и я много об этом не могу говорить. Но если темпы мобилизации не будут спадать – такие, как у нас сейчас происходят – то мы легко эти планы выполним", – пояснил нардеп в эфире телеканала "Киев24".

Он отметил, что при условии сохранения нынешних темпов мобилизации есть возможность хорошо укомплектовать украинские подразделения.

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"Вообще я уверен, что если у нас будет продолжаться мобилизация так, как она есть, то до конца года мы укомплектуем все наши подразделения до этапа "боеготовые", скажем так. Это высокий процент, которого вообще, возможно, не было никогда", – констатировал Роман Костенко, не называя при этом конкретных цифр.

Мобилизация в Украине: что предшествовало

Накануне Die Welt выпустило материал, в котором заявило, что Украине нужно мобилизовать 50 тысяч человек ежеквартально и 200 тысяч до конца текущего года. Именно такое количество необходимо для того, чтобы компенсировать потери и сформировать новые бригады.

Со ссылкой на "европейские круги в сфере безопасности" издание отметило, что в течение последних месяцев Украина значительно отстает от этих показателей. Кроме того, отдельное внимание журналисты обратили на начало рекрутинга заключенных. Это, как говорилось в материале, свидетельствует о серьезности ситуации.

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