По его словам, нужно мобилизовать 500 тысяч, а потом набирать ежемесячно около 20 тысяч. человек.

Для того, чтобы стабилизировать ситуацию на фронте, достаточно мобилизовать 200 тысяч человек до конца этого года. Но для того, чтобы начать побеждать, нужно полмиллиона человек. Об этом сказал военный эксперт, экс-командир роты батальона "Айдар" Евгений Дикий в интервью Апостроф TV.

"Эта цифра - 200 тысяч до конца этого года, это то количество, которое надеется набрать наше командование с учетом всей предыстории. Мы полтора года полностью проваливали мобилизационный процесс. Полтора года гражданская власть саботировала этот мобилизационный процесс, свалив его полностью на ТЦК. И только недавно произошли первые шаги в сторону исправления ситуации", - сказал он.

По словам Дикого, закон о мобилизации гораздо корректнее называть законом о некотором упорядочении воинского учета.

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Он подчеркнул, что на самом деле закон - это первый из, примерно, десятка шагов, необходимых для того, чтобы масштаб нашей мобилизации соответствовал тому вызову, который реально есть.

"Сделан первый шаг, очень скромный на самом деле. Не сделано важнейших принципиальных вещей. То есть, не введен предельный срок службы в военное время и не введена уголовная ответственность за уклонение от учета, это до сих пор ограничивается административными штрафами. Но даже этот первый шаг, то есть упорядочение воинского учета уже действительно повлияло на ситуацию", - сказал Дикий.

Оказалось, как пояснил эксперт, что на самом деле абсолютное большинство украинских мужчин призывного возраста законопослушные.

"Да, не готовы сами проявить инициативу, не готовы сами идти в военкомат, но когда закон уже четко устанавливает, что нужно и до такой-то даты, то все же абсолютное большинство наших мужчин готовы выполнять закон. То есть даже упорядочение воинского учета уже дало серьезные результаты. За один предыдущий месяц было набрано больше людей, чем за предыдущие полгода. Поэтому, до того, что нам нужно еще очень далеко, но по сравнению с тем, что было, лед тронулся", - отметил экс-командир роты батальона "Айдар".

По его словам, чтобы стабилизировать ситуацию на фронте, достаточно мобилизовать 200 тысяч человек до конца этого года.

"Когда мы сейчас говорим, что нам до конца года нужно набрать 200 тысяч, давайте будем откровенны, это для того, чтобы выровнять ситуацию. Если мы хотим выровнять ситуацию, если мы хотим, чтобы фронт прекратил "проваливаться" и прогибаться под натиском врага, для этого нам достаточно этих 200 тысяч, чтобы стабилизировать ситуацию. А если мы хотим ситуацию переламывать в свою пользу, если мы хотим наконец начать побеждать, оказаться в выигрыше, а не в чисто оборонительной ситуации, то, к сожалению, никуда не делась эта потребность в полмиллиона за относительно короткое время, а вот дальше можно было бы набирать 50 тысяч в квартал или, примерно, 20 тысяч в месяц. Тогда мы будем в совершенно другой позиции в этой войне", - отметил Дикий.

Война в Украине - мысли Дикого

Как сообщал УНИАН, ранее Дикий подчеркнул, что сейчас необходимо принимать законы о предельном сроке службы. "Сейчас это уже должно быть 48 месяцев. Мы профукали то время, когда можно было принять 36 месяцев", - сказал он. По его словам, если бы в декабре было принято 36 месяцев, то весной 2025 года можно было бы много людей демобилизовать.

Также он отмечал, что рост темпов мобилизации в Украине вызывает истерику в РФ, поэтому не исключены провокации, такие как поджог территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП).

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