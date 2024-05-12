По его словам, повестку просто приклеили к квитанции за коммунальные услуги.

В Киеве работники ТЦК и СП прислали повестку ветерану войны и общественному активисту Олегу Симорозу, который потерял обе ноги во время боевых действий. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети X.

Военный рассказал, что повестку ему прислал Деснянский ТЦК и СП, в которой говорится, что в соответствии с законами о воинской обязанности и мобилизации мужчина должен явиться в военкомат. По словам Симороза, его дело в этом ТЦК имеет большое количество различных военных документов.

"И это несмотря на то, что я полгода ходил туда, как на работу и штамп в моем военном билете об исключении с воинского учета ставили они же. Повестку, к слову, просто тупо приклеили к квитанции за коммуналку", - отметил ветеран. Видео дня

Мужчина добавил, что сейчас находится за границей на протезировании, однако по возвращении он придет в ТЦК.

"Без претензий, просто эта ваша имитация службы уже откровенно подзадолбала. Если вы просто делаете тупую рассылку даже не глядя в дело лица, то давайте мы вас изменим на онлайн-бот, а вас отправим в боевые подразделения, потому что смотрю вы что-то очень устали служить в теплом киевском кабинете...", - подчеркнул Симороз.

Инциденты с ошибочной отправкой повесток

Как писал УНИАН, ранее на адрес умершего журналиста пришла повестка. В документе требовали явиться мужчину, который умер, 20 апреля в ТЦК Оболонского района города Киева для обновления данных и прохождения ВВК. В то же время в самом военкомате отметили, что подобные случаи не являются единичными.

Также сообщалось, что Офис генерального прокурора начал уголовное производство из-за "инцидента" с вручением повестки журналисту "Слідство.інфо" Евгению Шульгату после его расследования. Ему удалось выяснить, что жена чиновника во время полномасштабной войны купила квартиру премиум-класса на Печерске в Киеве за более 25 млн грн.

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